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استشاري نفسي يحذر من الشيلات المحرضة: لها تأثير نفسي على المراهقين (فيديو)

استشاري نفسي يحذر من الشيلات المحرضة: لها تأثير نفسي على المراهقين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1022951

حذر استشاري الطب النفسي  الدكتور جمال الطويرقي، من الشيلات مؤكدا أن الشيلات المحرضة على العنف لها تأثير نفسي على المراهقين.

وأضاف الطويرقي في حديثه لـ”الإخبارية”، إن هذه الأفعال مخالفة للعرف والدين، والشيلات المحرضة لها تأثير نفسي على المراهقين.

وبالحديث عن التأثيرات النفسية لهذه الشيلات، أكد أنها تعتمد على حسب الشخص، فيتم تحديد التأثيرات النفسية على حسب النوع والعمر ومن تستهدف، فالشيلات تحول بعض الأشخاص إلى أكثر عدوانية تجاه الآخرين ومعظمها نجدها كلمات تافهة لذلك نهى عنها الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن النعرات وقال “كلكم لآدم وآدم من تراب”.. والقرآن الكريم جاء فيه “لا يسخر قوم من قوم عسى”.

 

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