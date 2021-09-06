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ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”

ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”

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ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”

ماجد الشيخي: 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”
http://almnatiq.net/?p=1022962

أكد المختص في قطاع السيارات ماجد الشيخي، أن 90٪؜ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة”.

قال المختص في قطاع السيارات ماجد الشيخي، إن المشكلة الحقيقية هي الزيوت التي يعاد تدويرها، مطالبا الجهات الرقابية أن تجد حلا صارما لهذه المشكلة.

وأضاف “الشيخي” خلال حديثه لـ”الإخبارية” أنه يجب أن يتم وضع ضوابط تضمن ألا يتم استخدام الزيوت مرة أخرى حتى لا تتكرر المشكلة التي يعيشها عدد كبير.

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