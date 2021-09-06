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الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان

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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان
http://almnatiq.net/?p=1022973
محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

 

وقال المركز الوطني إن شبه انعدام الرؤية وجريان السيول يشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، و الحرث ، و الدائر بني مالك، و الريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و صامطة، و صبيا، و ضمد، و فيفا، و هروب، و الدرب، و بيش، و جازان، و جزر فرسان.

 

وبين المركز في بيان رسمي له، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

 

وفي وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

 

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى 8 مساء.

 

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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