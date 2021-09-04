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طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)

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طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)

طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1022981
المناطق - وكالات:

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الاثنين، أن الحركة سيطرت بشكل كامل على إقليم بانشير شمالي العاصمة الأفغانية كابل بعد معارك مع “جبهة المقاومة الوطنية” بقيادة أحمد مسعود.

 

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بانشير.

 

وفي وقت سابق، ذكرت “جبهة المقاومة الوطنية” في بيان، ليل الأحد الاثنين، أنها “اقترحت على طالبان وقف عملياتها العسكرية في بانشير وسحب قواتها، وفي المقابل سنطلب من قواتنا الامتناع عن أي عمل عسكري”.

 

وأضافت أن المتحدث باسمها فهيم دشتي والجنرال عبد الودود زاره قتلا في المعارك الأخيرة.

 

من جانبه، قال قائد جبهة “المقاومة الوطنية الأفغانية” المتمركزة في ولاية بانشير، أحمد مسعود، إنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل تسوية لوقف القتال.

 

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