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مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية

مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية

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مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية

مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=1022983
محررو المناطق

أشاد عدد من المسؤولين التشاديين على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الدكتور عبد الرحيم يونس، ووزير التربية الوطنية السيد صالح برمة، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية د.محمد خاطر عيسى، بجهود المملكة الإنسانية، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته وشعب المملكة على ما يقومون به من خدمات هادفة في كافة مناحي العمل التنموي متطلعين إلى مزيد من التعاون والشراكة في تحقيق إنجازات تفيد المجتمع التشادي.

 

جاء ذلك في الحفل الكبير الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد بمناسبة افتتاح مقره الجديد في العاصمة انجمينا، حيث قدم الحضور شكرهم وامتنانهم للندوة العالمية على ما تقوم به من إنجازات هائلة كان لها أثرا كبيرا في تحقيق العديد من البرامج التنموية والتعليمية التي أسهمت في سد الكثير من احتياجات البلاد.

 

ولدى مشاركته في الحفل أكد فيصل الجبر ـ مدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية بالأمانة العامة للندوة العالمية ـ أن الندوة وضعت في أولوياتها الاهتمام بشؤون المسلمين وأنها تلقى تعاونًا كريمًا من الحكومة التشادية مما سهل مهمات الندوة في خدمة المجتمع التشادي عامة والشباب على وجه خاص في العديد من المجالات؛ وأهمها المجال التعليمي والتنموي.

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