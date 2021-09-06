مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية

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يعتزم المدير الفني لفريق النصر، البرازيلي مانو مينيز، استبعاد مواطنه أنسیلمو دي مورايس من قائمة الفريق النهائية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» نقلا عن مصادر، أن استبعاد أنسیلمو، جاء بعد توصية من المعد البدني في الفريق، أنطونيو كارلوس، الذي أكد عدم جاهزيته البدنية.

وبحسب المصادر، فإنه من المنتظر أن يعتمد المدرب خلال الـ24 ساعة المقبلة، القائمة النهائية للفريق في دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ مشوارها الثلاثاء الموافق 14 من الشهر الجاري، أمام تراکتور الإيراني.

وكشفت المصادر، إلى أن المدرب البرازيلي، ينوي التركيز على الرباعي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، والكاميروني أبوبكر فينسنت.