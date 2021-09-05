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«الخارجية الأمريكية» تستنكر الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة (فيديو)

«الخارجية الأمريكية» تستنكر الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة (فيديو)

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«الخارجية الأمريكية» تستنكر الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة (فيديو)

«الخارجية الأمريكية» تستنكر الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023017
محررو المناطق

استنكرت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث،  الهجمات الإرهابية التي قامت بها مليشيات الحوثي على المنطقة الشرقية.

 

وأكدت جيرالدين، في تصريحات لفضائية الحدث، علي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستنكر الهجمات على السعودية، وستبذل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب في اليمن والكارثة الإنسانية للشعب اليمني.

 

وأضافت: “نتطلع لمزيد من الشراكة مع المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية لممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، والآن الكرة في ملعب الطرف الحوثي للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل لحل سلمي ونهائي لهذه الأزمة”.

 

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