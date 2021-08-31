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والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=1023019
محررو المناطق:

روى المواطن محمد الحايطي، والد الطفلين المصابين في حادثة سقوط شظايا الصواريخ البالستية، التي أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه المنطقة الشرقية، ودمرتها دفعات المملكة.

 

وقال الحايطي، في تصريحات متلفزة: «الحمد لله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل، كنت في الطريق وجائني اتصال من زوجتي الساعة 9.25 دقيقة ما رديت في المرة الأولى، وبعدها سمعت صوت الانفجار وكنت أبعد عن المنزل 5 كيلو متر».

 

وأضاف الحايطي: «زوجتي اتصلت مرة أخرى فرديت وجدتها تصرخ وتقول الحق احترق البيت، أغلقت الخط وعدت إلى البيت مسرعا، وأنا في الطريق تلقيت اتصال من أحد الجيران يخبرني أن الأمور طيبة، وقال لي هناك انفجار وصاروخ وشظايا».

 

وأكمل المواطن: «وصلت البيت وجدت الأجهزة الأمنية والإسعاف، وقالوا الجيران إنها جاءت بعد الانفجار بأربع دقائق، تفحصت الأولاد فوجدت اثنين بجروح من الزجاج، أما الزوجة فأصيبت بالصم في الأذن بسبب الانفجار، أجريت الإسعافات الأولية لهم ، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى قوى الأمن».

 

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