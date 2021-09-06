احدث الأخبار

منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)
أبرز المواد
 «الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا
أبرز المواد
 «توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر
أبرز المواد
 والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي
أبرز المواد
 هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 
أبرز المواد
 مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية
أبرز المواد
 غسل اليدين أبرزها.. 3 خطوات للحماية من النزلة المعوية
أبرز المواد
 «استشاري» يكشف عادات تفيد القلب وتحافظ عليه
أبرز المواد
 حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)
أبرز المواد
 «ديوان المحاسبة» ينهي استعداداته لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني
أبرز المواد
 مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية
دولي
 طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)
أبرز المواد
منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

أبرز المواد
«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

أبرز المواد
«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

أبرز المواد
والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

أبرز المواد

منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023031
محررو المناطق:

كشفت الممرضة النيوزيلندية، التي أنقذت شابا تعرض لحادث مروري بمدينة الطائف، بعد أن بادرت بتقديم إسعافات أولية له، كيفية تعاملها مع هذا الموقف، وأكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة.

 

وقالت كارول، في تصريحات متلفزة، إنها فوجئت بالحادث الذي تعرّض له الشاب، وركزت في البداية على المنطقة الآمنة بمحيط المصاب حتى تتمكن من مساعدته.

 

ولفتت الممرضة النيوزيلندية، أنها اطمأنت عند وصولها للشاب على مدى وعيه، ومن ثم العمل على وقف النزيف ومنع تحريكه من المحيطين به، مشيرة إلى أن أكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة طريقة التعامل معها، وكذلك تناول بعض وجبات الطعام المحلية الشهيرة في الطائف.

روابط ذات صلة

حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)

حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*