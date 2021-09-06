منقذة «شاب الطائف» تروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

محررو المناطق:

كشفت الممرضة النيوزيلندية، التي أنقذت شابا تعرض لحادث مروري بمدينة الطائف، بعد أن بادرت بتقديم إسعافات أولية له، كيفية تعاملها مع هذا الموقف، وأكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة.

وقالت كارول، في تصريحات متلفزة، إنها فوجئت بالحادث الذي تعرّض له الشاب، وركزت في البداية على المنطقة الآمنة بمحيط المصاب حتى تتمكن من مساعدته.

ولفتت الممرضة النيوزيلندية، أنها اطمأنت عند وصولها للشاب على مدى وعيه، ومن ثم العمل على وقف النزيف ومنع تحريكه من المحيطين به، مشيرة إلى أن أكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة طريقة التعامل معها، وكذلك تناول بعض وجبات الطعام المحلية الشهيرة في الطائف.