احدث الأخبار

«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا
أبرز المواد
 «توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر
أبرز المواد
 والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي
أبرز المواد
 هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 
أبرز المواد
 مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية
أبرز المواد
 غسل اليدين أبرزها.. 3 خطوات للحماية من النزلة المعوية
أبرز المواد
 «استشاري» يكشف عادات تفيد القلب وتحافظ عليه
أبرز المواد
 حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)
أبرز المواد
 «ديوان المحاسبة» ينهي استعداداته لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني
أبرز المواد
 مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية
دولي
 طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)
أبرز المواد
 الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان
أبرز المواد
«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

أبرز المواد
«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

أبرز المواد
والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

أبرز المواد
هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 

هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 

أبرز المواد

«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا
http://almnatiq.net/?p=1023035
محررو المناطق

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا، وذلك عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

 

واعاد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر تغريدة خاصة بإسقاط العمالة المنزلية آليًا عبر منصة «أبشر».

 

وقالت الجوازات : «يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة».

 

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.

روابط ذات صلة

«أبشر» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدماتها

«أبشر» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدماتها
«الجوازات» ترد على مقيم يرغب بأخذ خروج وعودة لأكثر من عام

«الجوازات» ترد على مقيم يرغب بأخذ خروج وعودة لأكثر من عام
ضبط 18 وافداً مخالفاً للأنظمة بأحد أسواق الدمام

ضبط 18 وافداً مخالفاً للأنظمة بأحد أسواق الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*