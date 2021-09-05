«الجوازات» تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

محررو المناطق

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا، وذلك عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

واعاد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر تغريدة خاصة بإسقاط العمالة المنزلية آليًا عبر منصة «أبشر».

وقالت الجوازات : «يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة».

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.