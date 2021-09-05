«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

محررو المناطق

وضعت «خانة» سجل السفر الدولي في تطبيق توكلنا، «أزواج» في مأزق كبير، بعد أن اكتشفت بعض السيدات سفر أزواجهن إلى الخارج دون إخبارهن.

وبعد إضافة خانة سجل السفر الدولي، إلى تطبيق «توكلنا»، بات بمقدور الزوجات معرفة تحركات أزواجهن الخاصة بالسفر خارج المملكة.

وكشفت سيدة، في تصريحات صحفية، أنها تفاجأت وهي تطّلع على توكلنا الخاص بزوجها بعدد الأسفار المسجلة في سجل السفر الدولي الخاص به لوجهات سفر غير التي أخبرها بها.

وبحسب الزوجة، فإنها اطلعت على تطبيق توكلنا الخاص بزوجها -رغبة منها في أخذ معلومات أبنائها المدرسية- في إشارة إلى أنها اكتشفت سفره إلى الخارج بالصدفة.

وأشارت إلى أنها عندما واجهته، أخبرها أنه فعل ذلك «تجنبًا للمشاكل والشكوك التي لا أصل لها والتي ستدور في عقلها»، على حد قولها.