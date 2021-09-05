احدث الأخبار

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر
أبرز المواد
 والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي
أبرز المواد
 هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 
أبرز المواد
 مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية
أبرز المواد
 غسل اليدين أبرزها.. 3 خطوات للحماية من النزلة المعوية
أبرز المواد
 «استشاري» يكشف عادات تفيد القلب وتحافظ عليه
أبرز المواد
 حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)
أبرز المواد
 «ديوان المحاسبة» ينهي استعداداته لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني
أبرز المواد
 مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين الشريفين ويثمنون جهود المملكة الإنسانية
دولي
 طالبان تسيطر على «وادي بانشير» آخر معاقل المعارضة (فيديو)
أبرز المواد
 الأرصاد تصدر تنبيها هاما بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

أبرز المواد
والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

والد مصابي سقوط شظايا الصواريخ الحوثية يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

أبرز المواد
هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 

هل يُمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة؟.. المرور يجيب 

أبرز المواد
مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية

مينيز يستبعد البرازيلي «أنسيلمو» من قائمة النصر الآسيوية

أبرز المواد

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر

«توكلنا» يضع الأزواج في مأزق.. سجل السفر كلمة السر
http://almnatiq.net/?p=1023037
محررو المناطق

وضعت «خانة» سجل السفر الدولي في تطبيق توكلنا، «أزواج» في مأزق كبير، بعد أن اكتشفت بعض السيدات سفر أزواجهن إلى الخارج دون إخبارهن.

 

وبعد إضافة خانة سجل السفر الدولي، إلى تطبيق «توكلنا»، بات بمقدور الزوجات معرفة تحركات أزواجهن الخاصة بالسفر خارج المملكة.

 

وكشفت سيدة، في تصريحات صحفية، أنها تفاجأت وهي تطّلع على توكلنا الخاص بزوجها بعدد الأسفار المسجلة في سجل السفر الدولي الخاص به لوجهات سفر غير التي أخبرها بها.

 

وبحسب الزوجة، فإنها اطلعت على تطبيق توكلنا الخاص بزوجها -رغبة منها في أخذ معلومات أبنائها المدرسية- في إشارة إلى أنها اكتشفت سفره إلى الخارج بالصدفة.

 

وأشارت إلى أنها عندما واجهته، أخبرها أنه فعل ذلك «تجنبًا للمشاكل والشكوك التي لا أصل لها والتي ستدور في عقلها»، على حد قولها.

 

روابط ذات صلة

أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق

أبشر يوضح كيفية تغيير رقم الهاتف القديم على التطبيق
لحماية البيانات.. «توكلنا» يكشف طريق تفعيل «التحقق عبر السمات الحيوية»

لحماية البيانات.. «توكلنا» يكشف طريق تفعيل «التحقق عبر السمات الحيوية»
يكشف رحلات 24 عاماً.. “توكلنا” يُدرج سجل السفر بتحديثه الأخير

يكشف رحلات 24 عاماً.. “توكلنا” يُدرج سجل السفر بتحديثه الأخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*