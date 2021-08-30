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«السديس» يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين 

«السديس» يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين 

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«السديس» يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين 

«السديس» يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين 
http://almnatiq.net/?p=1023048
المناطق - واس

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

 

من جانبه قال السديس، جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.

 

واضاف أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المماثلة له والتي تأتي بدعم القيادة الرشيدة، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

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