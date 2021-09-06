بمليون و750 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في العالم بالمزاد الدولي بالرياض

محررو المناطق

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير مساء أمس، أحداث مثيرة في عمليات البيع، حيث سجل المزاد أغلى صقر “جير” في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار بمبلغ مليون و750 ألف، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور بملهم في الرياض.

وبحسب قناة العربية، فإن ملكية الصقر تعود الأصلية لمزرعة “باسيفك نورث ويست” الأمريكية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير “ألترا وايت”، طوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف إنش، ووزنه 980 جراماً.

واشتعل المزاد تنافسًا بين المشاركين لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

جدير بالذكر أن المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ 350 ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من 14 دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.

وبعتبر صقر “جير” الأغلى في العالم، وكانت المنافسة مثيرة على الصقر وسط تفاعل وحماس كبير من قبل الحضور.