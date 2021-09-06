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بينهم قيادي بارز.. هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق حفروه أسفل الزنزانة (فيديو)

بينهم قيادي بارز.. هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق حفروه أسفل الزنزانة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023059
المناطق- وكالات:

تمكن 6 أسرى فلسطينيين، صباح الاثنين، من الفرار ،من سجن جلبوع الإسرائيلي، بعد أن عبروا نفقا، يمتد عدة أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

 

وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الـ 6 أسرى حفروا نفقا وخرجوا عبره من سجن «جلبوع»، مشيرة إلى أن هذه المعلومات «أولية، حيث ملابسات الحادث قيد التحقيق».

 

وذكرت قناة «كان» الرسمية، أن زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، من بين الفارين، موضحة أن الأسرى الخمسة الآخرين ينتمون لحركة «الجهاد الإسلامي».

 

بدورها، كشفت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، أنه جرى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، وتقوم حاليا بعمليات بحث باستخدام المروحيات في المنطقة، لافتة إلى إن كافة الأسرى الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد.

 

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الأسرى الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، مشيرة إلى أن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

 

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