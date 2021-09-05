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«السودان» يحقق في شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا

«السودان» يحقق في شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=1023063
المناطق_ وكالات

كشفت السلطات السودانية عن ضبط شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا، مشيرة إلي أن هناك شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة.

 

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن الشحنة تخضع للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل عام 2019.

 

ووصلت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو عام 2019.

 

وقالت وكالة السودان للأنباء إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض التحول الهش إلى الديمقراطية في البلاد.

 

وذكرت الوكالة دون أن تقدم تفاصيل أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء يوم السبت.

 

وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى “شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية”.

 

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي وقيام أديس ابابا بتشييد سد عملاق على النيل الأزرق.

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