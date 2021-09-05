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ملتقى توظيفي يوفر 1800 فرص عمل للشباب

ملتقى توظيفي يوفر 1800 فرص عمل للشباب
http://almnatiq.net/?p=1023071
محررو المناطق

تشهد مدينة السيح، غداً الثلاثاء، انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الأول والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالخرج بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص.

 

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، عن أهداف الملتقى وفوائد الملتقي التوظيفي للشباب، مشيرا إلي أنه يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، ويتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

 

وأوضح السبيعي، بأن الملتقى يقام في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح، وسيتم طرح أكثر من 1800 فرصة وظيفية للشباب من طالبي العمل، تشمل معظم مجالات العمل في القطاع الخاص.

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