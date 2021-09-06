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مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)

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مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)

مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023079
محررو المناطق

في أروع صور المشاركة الاجتماعية، تقوم السيدة لطفية البلوي، بتخصص ساعات من وقتها لإيصال الأسر المحتاجة بدون مقابل في تبوك.

 

حيث قطعت السيدة لطيفة علي نفسها عهداً، أن تقوم بتوصيل الأسر المحتاجة بسياراتها التي قامت بشرائها قبل ثلاث أعوام، حيث تقوم بالبحث عن عائلات ليس لديهم  سيارة ويريدون  الذهاب لشراء الأدوية أو التسوق، حيث تقوم مساعدتهم بتوصيلهم للأماكن التي يرغبون الوصول إليها.

 

وقالت السيدة خلال لقاء مع قناة «الإخبارية» الفضائية، إنه منذ عام ٢٠١٩ بدأت الفكرة وعاهدت نفسي علي أن أكون في خدمة المجتمع، حيث أنني قبلها كنت أعاني ورزقني الله بالعمل.

 

وأضافت: «بحكم عملي كإدارية في مستشفي، كنت أشاهد الأسر التي تعاني من عدم وجود سيارة، وانتظارهم لفترات طويلة للسائقين، كنت أقوم بعرض خدماتي بطريقة لائقة بدون أشعارهم بالاحراج».

 

وكشفت عن الحالات التي تقوم بتوصيلها، تتمثل في السيدات من كبار السن وذوي الهمم، والأسر التي ليس لها أبناء، حيث تتواصل معهم في جميع الأوقات وتلبي حاجاتهم حتي في الأوقات المتأخرة من الليل.

 

 

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