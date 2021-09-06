«إنفلونزا عادية وخنازير وكوفيد».. 3 أمراض مختلفة بأعراض متشابهة

المناطق- وكالات:

قد يبدو من الصعب الصعب التمييز بين الإنفلونزا العادية وإنفلونزا الخنازير وكوفيد-19، إذ هناك تغييرات طفيفة في الأعراض بين تلك الأمراض الفيروسية،يجعل من الصعب التمييز بينها، ومن ثم فمن المهم معرفة الفرق بينها ليحافظ المرء على سلامته الشخصية وسلامة الأشخاص من حوله في البيت والعمل.

وذكر موقع «أونلي ماي هيلث» Only My Health، المعني بالشؤون الصحية، فإنه من الممكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا، وكذلك كوفيد-19، ويمكن أن تظهر عليه أعراضهما معًا. ولكن ينتشر كوفيد-19 بسرعة أكبر من أي عدوى فيروسية أو إنفلونزا أخرى، ومن ثم فإن أهم شيء يجب فعله هو تجنب التجمعات والحفاظ على التباعد البدني دائمًا.

وشدد الدكتور فيغنيش نايدو، الطبيب الاستشاري في مستشفيات «ياشودا» في حيدر أباد، على أن هناك أوجه تشابه في أنواع أمراض الجهاز التنفسي ويصبح من الصعب تحديد نوع المرض بناءً على عرض الأعراض فقط.

وأضاف: يجب إجراء اختبارات مختلفة للمساعدة في تحديد العامل المسبب والتعامل معه باهتمام ودقة وفقًا للإرشادات الطبية وكذلك الإرشادات الحكومية والمعتمدة. يُلاحظ فقدان حاسة الشم والتذوق بشكل أكثر شيوعًا في كوفيد-19، ولا يعاني كل مصاب بالإنفلونزا من ارتفاع في درجة حرارة جسمه بالضرورة، كما يعاني الشباب عادة من الإسهال ضمن عدد من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مقارنة بالبالغين أو كبار السن.

وبحسب «أونلي ماي هيلث»، يُعتقد أن تأثيرات اللقاح وحملات التطعيم أدت إلى جعل الأعراض الحالية أكثر اعتدالًا، ولكن تكمن المشكلة في أنها يمكن أن تستمر لفترة أطول ويبدو أنها بالتبعية تسفر عن زيادة في نشر العدوى.

وتشمل قائمة الأعراض الأكثر شيوعًا في أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات الإنفلونزا الموسمية والخنازير ما يلي: حمى وقشعريرة، والإحساس بالحمى دون ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال الذي يمكن أن يكون جافًا أو مصحوبًا بالبلغم، والشعور بضيق في التنفس، والتعب والإعياء، والدوار، والإحساس بالإغماء، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، واحتقان الأنف أو انسدادها، وآلام العضلات، والصداع والغثيان، القيء، فقدان الشهية، وإسهال، وفقدان حاسة الشم، وتغير في حاسة التذوق أو فقدان القدرة على التذوق.

وبحسب الموقع الصحي، تشمل الأشكال الأكثر شدة من المضاعفات الالتهاب الرئوي وضيق أو فشل الجهاز التنفسي والالتهابات، التي تهدد الحياة، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وخلل أو فشل العديد من الأعضاء والتهاب الدماغ والعضلات والجلطات الدموية في الأوعية الدموية، التي تغذي الرئتين والأطراف وعدوى ثانوية بكتيرية وفطرية.

ويتسبب تدفق الدم المتغير إلى العظام الكبيرة في حدوث نخر وكسور لاحقة، كما تم توثيق نزيف تلقائي من الجهاز الهضمي السفلي. كما لوحظ ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد الشفاء من كوفيد، ولا يقتصر الأمر على مرضى السكري فقط. وتحدث المضاعفات الأسوأ بنسب أعلى في مرضى كوفيد أكثر من أي أمراض تنفسية.