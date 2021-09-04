ارتدى اللص عباءة ونقاب.. فيديو يرصد أغرب عملية سطو مسلح على منزل بالعراق

محررو المناطق:

في واقعة غريبة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع مقطع فيديو يرصد عملية سطو مسلح في العراق.

وتعد عملية السطو، التي رصدتها كاميرات المراقبة في المنزل، أغرب عملية سطو مسلح يمكن أن تراها في العراق، إذ أظهر المقطع الفيديو لحظة فتح سيدة مسنة -صاحبة المنزل- الباب بعد طرقه، فيما اقتحم المنزل أحد الأشخاص بالرشاش وهو يرتدي العباءة والنقاب.

كما أظهر مقطع الفيديو، أن هذا الشخص وضع يده على فم السيدة وأدخلها للمنزل، فيما دخل خلفه اثنين من الأشخاص، ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد فشل عملية السطو.