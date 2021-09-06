«طيار» يفسر سبب اختلاف وقت رحلتي الذهاب والعودة لنفس الوجهة (فيديو)

محررو المناطق

فسر الطيار المتقاعد عبد الله بن صالح الغامدي، سبب اختلاف طول وقت الرحلة بين رحلتي الذهاب والعودة ضرب مثالاً بين الرياض وجدة.

وأكد الغامدي، خلال مقطع فيديو نشره من قمرة القيادة عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»: «أنا الآن أتجه من الرياض إلى جدة، فالرياح الآن عكس اتجاه الطائرة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة».

وتابع الطيار المتقاعد، «وصلت سرعتنا بسبب هذه الرياح إلى 600 كيلومتر في الساعة، يكون الوقت من جدة للرياض بهذه الرياح والسرعة تقريباً ساعة و40 دقيقة».

وبين الغامدي سرعة الطائرة في رحلة العودة من جدة للرياض حيث أكد أنها تكون بسرعة 130 عقدة تقريبا 220 كيلومتر في الساعة، مضيفاً أن السرعة وصلت 573 عقدة تقريبا 1050 كيلومتر في الساعة، فالوقت المتوقع ساعة و5 دقائق للرياض بينما كان الوقت من الرياض لجدة وصل إلى ساعة و40 دقيقة، يعني 35 دقيقة فرق رغم نفس المحركات ونفس الارتفاع ونفس المعطيات ولكن الرياح تلعب الدور الأول في اختلاف الوقت.