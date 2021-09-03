احدث الأخبار

تكريم طالب ثانوي في نجران.. صورة تكشف عن السبب
أبرز المواد
 صرف دعم «حساب المواطن» للدفعة الـ 46 الخميس المقبل
أبرز المواد
 مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)
منوعات
 يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا
أبرز المواد
 مسؤول بـ «الزكاة» يكشف موقف الهيئة من جهات تعليمية ترفع الأسعار بسبب «القيمة المضافة»
أبرز المواد
 «طيار» يفسر سبب اختلاف وقت رحلتي الذهاب والعودة لنفس الوجهة (فيديو)
أبرز المواد
 «البلدية» تدعو أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط الحرم سرعة مراجعتها (فيديو)
أهم الاخبار
 «مسلحو طالبان» يقتلون شرطية حامل أمام أطفالها غرب أفغانستان    
أبرز المواد
 دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل
أبرز المواد
 «هرّب أسلحة وانضم لخلية إرهابية».. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 «إنفلونزا عادية وخنازير وكوفيد».. 3 أمراض مختلفة بأعراض متشابهة
أبرز المواد
 ارتدى اللص عباءة ونقاب.. فيديو يرصد أغرب عملية سطو مسلح على منزل بالعراق
أبرز المواد
تكريم طالب ثانوي في نجران.. صورة تكشف عن السبب

تكريم طالب ثانوي في نجران.. صورة تكشف عن السبب

أبرز المواد
صرف دعم «حساب المواطن» للدفعة الـ 46 الخميس المقبل

صرف دعم «حساب المواطن» للدفعة الـ 46 الخميس المقبل

أبرز المواد
مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)

مواطنة تدشن مبادرة لإيصال الأسر المحتاجة مجانًا في تبوك (فيديو)

منوعات
يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا

يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا

أبرز المواد

«البلدية» تدعو أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط الحرم سرعة مراجعتها (فيديو)

«البلدية» تدعو أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط الحرم سرعة مراجعتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1023099
محررو المناطق

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى 17.

 

ونقلت قناة «الإخبارية» عن لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، اشتراطها اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.

روابط ذات صلة

في موقف إنساني.. رجل أمن يترك مظلته لمُعتمر لحمايته من الشمس (فيديو)

في موقف إنساني.. رجل أمن يترك مظلته لمُعتمر لحمايته من الشمس (فيديو)
إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*