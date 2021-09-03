«البلدية» تدعو أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط الحرم سرعة مراجعتها (فيديو)

محررو المناطق

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى 17.

ونقلت قناة «الإخبارية» عن لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، اشتراطها اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.