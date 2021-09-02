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مسؤول بـ «الزكاة» يكشف موقف الهيئة من جهات تعليمية ترفع الأسعار بسبب «القيمة المضافة»

مسؤول بـ «الزكاة» يكشف موقف الهيئة من جهات تعليمية ترفع الأسعار بسبب «القيمة المضافة»
http://almnatiq.net/?p=1023100
محررو المناطق:

أوضح حمود الحربي، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة، موقف «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، من المدارس والجامعات الأهلية التي ترفع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة.

 

وذكر الحربي، في تصريحات متلفزة، إنه «بالنسبة للجهات التعليمية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لا يوجد عليها تكلفة بضريبة أو بدون ضريبة؛ فكما هو معلوم أن ضريبة القيمة المضافة هي عبء وتكلفة على المستفيد من هذه الخدمة سواء تعليمية أو سلع».

 

وأضاف: «الجهة التعليمية لا تتحمل أي ضريبة سواءً كان هناك ضريبة أو عدم وجود ضريبة، وبالتالي لا يوجد ارتفاع في الأسعار.. لكن لو قامت بعض الجهات التعليمية برفع الأسعار فكما هو معروف لدى وزارة التجارة الإمكانية بمراجعة الأسعار والتأكد بالتنسيق مع وزارة التعليم التي تتبع لها المدارس والتأكد أن هذه الجهات التعليمية ملتزمة بما تصدره الجهات الخاصة للتعليم».

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