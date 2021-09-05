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دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل

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دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل

دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل
http://almnatiq.net/?p=1023113
المناطق- وكالات:

رغم اعتراض الأطباء، أجازت محكمة أميركية استخدام عقار «الإيفرمكتين» لعلاج مريض بحالة خطيرة نتيجة إصابة بـ«كوفيد19»، ما أعاد أزمة العقار إلى الواجهة من جديد.

 

ونقل موقع «ساينس أليرت» العلمي، عن مستشفى «ويستميد» في أستراليا، أنه عالج مريض تناول جرعات زائدة من دواء «الإيفرمكتين»، مؤكدا أن فعالية الدواء لم تثبت حتى الآن، ومن المحتمل جدا أن يكون خطيرا على مرضى« كوفيد-19».

 

وأصبح دواء «الإيفرمكتين، مؤخرا، يستحوذ على اهتمام مناهضي التطعيم في أميركا، خاصة اليمينيين، الذين اقتنعوا بأنه علاج معجزة لفيروس كورونا وأن شركات الأدوية تخفي هذه المعرفة لحماية أرباح اللقاحات.

 

ولم تجز منظمة الصحة العالمية استخدام هذا الدواء حتى الآن، في حين حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول «الإيفرمكتين»، بعد شيوع تلقي جرعات زائدة بين أشخاص يحاولون علاج أنفسهم من كورونا به، قائلة إنه يستخدم للحيوانات.

 

وذكرت تقارير صحفية، أن الشخص أدخل إلى المستشفى، طالبا العلاج الطارئ من آثار جانبية شملت الإسهال والقيء الشديدين، وتبين لاحقا أن هذا الشخص قد طلب دواء «الإيفرمكتين»، الذي يستخدم عادة لعلاج الطفيليات، وغيره من الأدوية لمعالجة نفسه من مرض «كوفيد-19».

 

ولحسن الحظ، لم يفقد المريض حياته، لكن السلطات قلقة بشأن أعداد الذين يتناولون «الإيفرمكتين» بوصفه علاجا لفيروس كورونا، إذ تتراوح الآثار الجانبية المعروفة الأخرى لـ «الإيفرمكتين» من خفيفة التي يمكن تحملها إلى صعبة جدا تهدد للحياة، بما في ذلك النوبات والغيبوبة.

 

لكن أنصار تناول هذا الدواء يعتمدون على حديث بعض الباحثين بشأن قدرته على قتل الفيروس، رغم أنه في حالة تلقي جرعات زائدة، فقد يؤدي العقار إلى انخفاض ضغط الدم، ومشاكل في التوازن، والنوبات القلبية، وإصابة الكبد، ويمكن أن يصل الأمر إلى الغيبوبة.

 

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