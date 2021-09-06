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«مسلحو طالبان» يقتلون شرطية حامل أمام أطفالها غرب أفغانستان    

«مسلحو طالبان» يقتلون شرطية حامل أمام أطفالها غرب أفغانستان    
http://almnatiq.net/?p=1023115
المناطق - وكالات

أقدم مسلحو تابعون لحركة طالبان في أفغانستان علي جريمة بشعة، أمام الجميع في مدينة فيروزكوه، وسط مقاطعة غور غربي أفغانستان.

 

حيث قاموا بقتل ضابطة شرطة أفغانية حامل بالرصاص أمام زوجها وطفلها في منزلها، والسيدة التي تدعى بانو نغار، كانت حاملاً في شهرها السادس، وكانت تعمل في سجن مقاطعة غور قبل سقوط المنطقة في أيدي طالبان.

 

وعقب إعلان وسائل الإعلام المحلية مقتل السيدة علي يد عناصر طالبان، زعمت الملسحة أنها لم تشارك في قتل نغار.

 

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد في تصريحات صحفية، نحن على علم بالحادث وأؤكد أن طالبان لم تقتلها، وتحقيقاتنا مستمرة.

 

ورجح مجاهد أن يكون مقتل الشرطية بسبب العداء الشخصي أو أي شيء آخر، مضيفاً أن طالبان أعلنت العفو عن الأشخاص الذين عملوا في الإدارة السابقة.

 

فيما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن شهود عيان قولهم،« إن طالبان ضربت نغار وأطلقت عليها الرصاص، بينما أشار آخرون إلى أنهم يخشون التحدث علناً ​​خوفاً من الانتقام».

 

ويحتفظ أقارب نغار بصور تظهر جثتها ملقاة على الأرض وجهها مشوه بشدة مع تناثر الدماء على جدار في زاوية غرفة.

 

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