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يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا

يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1023124
المناطق - وكالات

كشفت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسيةـ عن اكتشاف أول عقار مناعي لعلاج مصابي فيروس كورونا واطلقت عليه «كوفيد غلوبولين»، وهو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية.

 

من جانبها أكدت أولغا إيخلر، رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، في تصريح على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: “تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو غلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد”، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

 

وسجلت وزارة الصحة الروسية مطلع أبريل أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض.

 

 

 

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