صرف دعم «حساب المواطن» للدفعة الـ 46 الخميس المقبل

يبدأ برنامج حساب المواطن، في إيداع الدعم المالي للمستفيدين للدفعة الـ 46 لشهر سبتمبر، لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق، بعد ثلاث أيام فقط، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس المقبل 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر.

وعلي غير المعتاد سيتم صرف الدعم في حساب المواطن الخميس 9 سبتمبر، حيث يكون الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره يوم واحد فقط إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية في البلاد.

وأعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

يذكر أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.