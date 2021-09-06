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تكريم طالب ثانوي في نجران.. صورة تكشف عن السبب

تكريم طالب ثانوي في نجران.. صورة تكشف عن السبب
http://almnatiq.net/?p=1023138
محررو المناطق:

قررت إدارة تعليم نجران، تكريم طالب بالمرحلة الثانوية، بعد أن أصر على أخذ جرعتي لقاح كورونا والانتظام في الحضور إلى المدرسة، رغم إصابته بكسر في ساقه.

 

ووجه فهد بن صالح عقالا، مدير عام تعليم نجران، فهد بن صالح عقالا، بتكريم الطالب مهدي آل سالم، ويدرس في الصف الثالث الثانوي بمدرسة صهيب بن سنان، في وقت ذكرت فيه الإدارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الطالب لم تكن إصابته بكسر في إحدى قدميه عائقا أمامه لأخذ جرعتي اللقاح وحضوره إلى مقاعد الدراسة، حرصًا منه على مستقبله لمواصلة طموحه وتحقيق حلمه.

 

من ناحية أخرى، زار المدير العام لتعليم نجران، مدرسة القدس الابتدائية، وتابع سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، كما شارك الطلاب إحدى الحصص الدراسية المقدمة عبر منصة «مدرستي».

 

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