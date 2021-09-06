بعد تعطل نظام أندوريد.. 3 خطوات لحل مشكلة تطبيق جوجل الجديدة

المناطق- وكالات:

سيطرت حالة من الرعب على مستخدمي الهواتف المحمول المزود بنظام أندرويد، بعد خطأ في تطبيق جوجل، جعلهم غير قادرين على إجراء أو استقبال أي مكالمات هاتفية.

وكانت شركة جوجل، قد وجهت تحذيرا إلى بعض مستخدمي الهواتف المحمولةالتي تعمل بنظام «أندرويد» بأنهم سيصبحون غير قادرين على إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية بسبب خطأ في تطبيق جوجل.

ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، عن أحد المسؤولين في الشركة قوله: «بعد التحديث الأخير لتطبيق Google Search على أندرويد، يواجه مستخدمو بعض الهواتف المحمولة صعوبة في تلقي المكالمات وإجرائها».

ومع ذلك، عالجت الشركة لحسن الحظ، المشكلة سريعا بتحديث جديد، لكن سيحتاج المستخدم إلى التوجه إلى متجر «جوجل بلاي» لتثبيته في أقرب وقت ممكن، لذلك إذا عُطّلت التحديثات التلقائية على الهاتف الذكي أو لم يكن متصلا بإشارة Wi-Fi موثوقة خلال الأيام الماضية، فسيحتاج المستخدم إلى تثبيت التحديث يدويا الآن.

وبحسب عدد من مستخدمي هواتف «أندرويد»، فإن تحديث تطبيق جوجل، جعلهم يستطيعون إجراء مكالمات مرة أخرى، وذلك تزامنا مع مزاعم بعض الأشخاص أن حذف التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الوظيفة الأساسية.

وقدم تقنيون خطوات خطوات حل مشكلة جوجل الجديدة، وتتمثل في التوجه إلى متجر Google Play على الجهاز المحمول المصاب بالعطل، ثم البحث عن «Google» في علامة تبويب التطبيقات، وبالأخير تحميل قائمة المتجر الخاصة بالتطبيق، بالظغط على زر تحديث في الأعلى.