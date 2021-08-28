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طريقة إعادة تعيين كلمة سر جديدة في تطبيق «توكلنا»

طريقة إعادة تعيين كلمة سر جديدة في تطبيق «توكلنا»
http://almnatiq.net/?p=1023149
محررو المناطق:

كشف تطبيق «توكلنا» طريقة إعادة تعيين كلمة سر جديدة في حالة نسيان كلمة السر القديمة، وذلك من خلال صفحة الدخول.

وأوضح حساب التطبيق الرسمي عبر تويتر، أنه يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار المساعدة، مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

 

وأضاف الحساب: كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

 

يذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يجري عبر موقع «أبشر» للخدمات الحكومية، إذ يعد توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات.

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