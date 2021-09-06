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في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

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في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان
http://almnatiq.net/?p=1023151
المناطق - وكالات

كشفت صحفية «الشرق الأوسط»، عن تفاصيل جديدة في المعارك الدائرة في أفغانستان بين مسلحي حركة طالبان، وجبهة «المقاومة الوطنية الأفغانية» المتمركزة في ولاية بانشير.

 

حيث نشرت تسجيل صوتي لقائد المقاومة الوطنية أحمد مسعود، أقر خلاله بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان كا أقر بمقتل عدد من قيادات المقاومة العسكرية.

 

وفي وقت سابق قال قائد جبهة “المقاومة الوطنية الأفغانية” المتمركزة في ولاية بانشير، أحمد مسعود، إنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل تسوية لوقف القتال.

 

وأعلن مسعود ذلك على صفحة الجبهة على فيسبوك أمس الأحد، قائلا: “جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية توافق من حيث المبدأ على حل المشكلات الحالية وإنهاء القتال على الفور ومواصلة التفاوض”.

 

وأضاف: “من أجل التوصل إلى سلام دائم، الجبهة مستعدة لوقف القتال بشرط وقف طالبان أيضا لهجماتها وتحركاتها العسكرية في بانشير وأنداراب”، في إشارة لمنطقة مجاورة تقع في إقليم بغلان.

 

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