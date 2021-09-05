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النظام الإيراني يعين حاكما جديدا على جمهورية الأحواز العربية المحتلة

النظام الإيراني يعين حاكما جديدا على جمهورية الأحواز العربية المحتلة
http://almnatiq.net/?p=1023158
المناطق - وكالات:

صادق رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء أمس، الأحد، على تعيين «صادق خليلي» حاكما جديدا على جمهورية الأحواز العربية المحتلة جنوب غرب إيران.

 

وذكر موقع الحكومة «دولت»، أن مجلس الوزراء الإيراني عقد، مساء الأحد، جلسة صادق خلالها على تعيين صادق خليلي، وزير الزراعة في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، حاكما لجمهورية الأحواز العربية المحتلة.

 

وتحتل إيران جمهورية الأحواز العربية منذ العام 1925م، بأمر من رضا شاه عندما تم اسقاط آخر حکام الجمهورية العربية الشيخ خزعل جابر الکعبي وضم الجمهورية للدولة الفارسية.

 

وجاء القرار بعد زيارة قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجمهورية المحتلة كأول محطة له بعد توليه منصبه في مطلع أغسطس الماضي.

 

وتعتبر الأحواز العربية المحتلة، بيت النفط الإيراني، إذ تنتج أكثر من 85% من مجمل الإنتاج الإيراني اليومي من النفط، ويعيش معظم سكانها العرب في فقر مدقع ونقص كامل للخدمات.

 

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