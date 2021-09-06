الجوازات تتيح خدمة تجديد الجواز في أي وقت عبر «أبشر»

محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت خدمة تجديد جواز السفر بأى وفت ودون النظر للمدة المتبقية فى صلاحية الجواز.

وأشارت المديرية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى أنه يمكن تجديد الجواز عبر منصة أبشر الإلكترونية، مضيفة أن استلام الجواز يكون من خلال إدارة الجوازات أو عن طريق البريد السعودى “سبل”.