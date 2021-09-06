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بادرة أمل.. لقاح كورونا مفتاح علاج مرض سرطان الرئة

بادرة أمل.. لقاح كورونا مفتاح علاج مرض سرطان الرئة
http://almnatiq.net/?p=1023189
المناطق- وكالات:

يستعد العلماء لتجربة لقاح جديد قد يكون العلاج الأمثل لمرضى سرطان الرئة، وذلك بعد نتائج واعدة على الحيوانات، قبل أن يتم تجربته على البشر لأول مرة.

 

واكتشف الفريق المسؤول عن لقاح «أسترازينكا» المضاد لفيروس كورونا، لقاحا لمرضى السرطان، ومن المقرر أن تشمل التجربة الأولى للقاح على البشر 80 مريضا من المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

 

وذكرت صحيفة «ذا تايمز»، أن العلماء اكتشفوا أن اللقاح قادر على تقليص الأورام لدى الفئران وتحسين معدلات بقائهم على قيد الحياة. وتحدث فريق البحث في تصريحات صحفية أن الوخز بالإبر يعتمد على نفس تقنية ناقلات الفيروس التي تم استخدامها في جرعة لقاح أوكسفورد «أسترازينيكا»، وأنه مع لقاح كورونا يتم نقل المادة الجينية إلى خلايا الشخص من خلال فيروس «غير ضار» في محاولة لتدريب جهاز المناعة على محاربة الفيروس الفعلي.

 

وبحسب الفريق، فإنه سيستخدم ذلك في اللقاح المضاد للسرطان، حيث تحث المادة الجينية الجسم على الاستجابة لجزيئات تسمى بروتينات MAGE الموجودة في الخلايا السرطانية.

 

وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر، إن اللقاح الجديد لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج السرطان، بينما أكد البروفيسور بينوا فان دن إيندي، أستاذ علم المناعة السرطاني بجامعة أكسفورد، أن البروتينات من نوع «MAGE»، تعمل مثل الأعلام الحمراء على سطح الخلايا السرطانية لجذب الخلايا المناعية التي تدمر الأورام.

 

وأكد إيندي، على أن الأهم من ذلك بالنسبة لخصوصية الهدف، أن المستضدات من نوع «MAGE» غير موجودة على سطح الأنسجة الطبيعية، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية التي يسببها الجهاز المناعي الذي يهاجم الخلايا السليمة.

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