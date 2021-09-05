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أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين
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أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين

أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين

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أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين

أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين
http://almnatiq.net/?p=1023201
محررو المناطق

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على تقرير الإنجاز الختامي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام 1442 هـ، وتقارير الاستعدادات للعودة الحضورية الآمنة للمتدربين، والقبول للعام 1443 هـ.

 

وكان في استقبال الأمير مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان يرافقه 11 من قيادات الإدارة.

 

واطلع أمير المنطقة خلال الاستقبال إحصائيات القبول والتسجيل في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الصناعية في السجون، واستعدادات المنشآت التي تمت لعودة التدريب الحضوري الآمن ضمن خطة العودة الآمنة  للعام 1443 هـ.

 

من جانبه أشاد الأمير، بجهود التدريب التقني لتأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة في التنمية ودخول سوق العمل، مشيراً سموه إلى أهمية إعداد الكوادر الوطنية للمساهمة في بناء مستقبل الوطن الغالي، مشددا سموه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية واشتراطات العودة الآمنة وفقاً لتعليمات الجهات المعنية.

 

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد.

 

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