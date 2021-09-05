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«تعليم الجوف» تبدأ تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب

«تعليم الجوف» تبدأ تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب

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«تعليم الجوف» تبدأ تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب

«تعليم الجوف» تبدأ تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب
http://almnatiq.net/?p=1023204
سكاكا - الإعلام التربوي

عمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، إلى تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلبة في التعليم العام، في محاولة لتعزيز مهارات ومعارف الطلبة في مجالات اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في الصفوف التعليمية المستهدفة.

 

وأعرب الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف، عن أمله في تعاون أولياء الأمور لتحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات تعزيز المهارات.

 

وقال الغامدي: «هم شركاء النجاح في هذه الاختبارات ولابد أن يؤمن الجميع بأهمية هذه الاختبارات، إذ تعد أمرا أساسيا لتحسين العملية التدريسية، وتقديم تغذية راجعة لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ولقطاع الوزارة بما يحقق جودة الأداء».

 

في غضون ذلك، أوضح محمد بن فلاح الحربي، مدير إدارة الاختبارات والقبول «بنين»، أن الاختبارات تنفذ في الفترة من 28/1/1443هـ – 2/2/1443هـ، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد يمكن من الدخول أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبارات عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa.

 

بدورها، أوضحت أمل بنت عبدالهادي الذويب، مديرة إدارة الاختبارات والقبول «بنات»، أن الاختبارات تستهدف المهارات الأساسية وذات الأهمية في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 1442هـ لجميع الصفوف التعليمية المستهدفة، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة الأول ثانوي، في المواد الأساسية، وهي، اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

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