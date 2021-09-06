احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر
أبرز المواد
 «التعليم والتدريب» توقع 16 اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة القصيم
أبرز المواد
 رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين
أجواء المناطق
 ارتفاع طفيف في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 هذه النظارات تُدمر شبكية العين وتسبب مشكلات بالنظر.. احذرها
أبرز المواد
 «المرقوق والجريش» يستهويان زوار مهرجان تمور وادي الدواسر
منوعات
 «تعليم الجوف» تبدأ تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب
أبرز المواد
 أمير الجوف يتابع استعدادات التدريب التقني بالمنطقة للعودة الآمنة للمتدربين
منطقة الجوف
 الجوازات تتيح خدمة تجديد الجواز في أي وقت عبر «أبشر»
أبرز المواد
 في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان
أبرز المواد
 بادرة أمل.. لقاح كورونا مفتاح علاج مرض سرطان الرئة
أبرز المواد
 قرية عراقية غارقة منذ 36 عاما تعود للظهور بسبب منسوب المياه
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

أبرز المواد
«التعليم والتدريب» توقع 16 اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة القصيم

«التعليم والتدريب» توقع 16 اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة القصيم

أبرز المواد
رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

أجواء المناطق
ارتفاع طفيف في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع طفيف في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

أبرز المواد

«المرقوق والجريش» يستهويان زوار مهرجان تمور وادي الدواسر

«المرقوق والجريش» يستهويان زوار مهرجان تمور وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1023209
وادي الدواسر- مبارك الدوسري

تُشارك أكثر من 25 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان تمور وادي الدواسر، الذي تتواصل فعالياته حاليا في حديقة البلدية بالولامين تحت شعار «وادي الخير.. تموره غير».

 

وأوضح صالح بن جري السليس، المشرف العام على المهرجان، رئيس بلدية المحافظة، أنه جرى تخصيص أماكن داخل الحديقة للتسوق، وللأسر لعرض منتجاتهم ومن أهمها الأكلات الشعبية، والبهارات، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والأطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.

 

وأكد السليس، على حرص اللجنة المنظمة على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات، وتأهيل الأسر للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتهم إلى المتسوقين.

 

في غضون ذلك، أكدت عددٍ من المشاركات عن رضاهن عن المشاركة في المهرجان، إذ يجدن إقبالا على منتجاتهن من زوار المهرجان، فيما أفادت شيخة علي الدوسري والمتخصصة في بيع الأكلات الشعبية، أنها تجد إقبالا جيدا من مرتادي المهرجان خاصة من كبار السن من الجنسين على حد سواء خاصة المرقوق والجريش.

 

وأوضحت المتخصصة في المحاشي نورة محمد، أن الإقبال على ملفوف العنب يفوق المحاشي الأخرى خاصة من الفتيات في فترة المساء، بينما قالت هياء عبيد، التي تعرض في متجرها إكسسورات وملابس شعبية، إن توقيت المهرجان وقربه من الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة، جعل منتجاتها تجد إقبالا من الجمهور خاصة من الأمهات اللاتي يحرصن على اقتناء تلك الأشياء لصغيراتهن في تلك المناسبة الغالية التي يفرح بها الجميع.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*