«المرقوق والجريش» يستهويان زوار مهرجان تمور وادي الدواسر

وادي الدواسر- مبارك الدوسري

تُشارك أكثر من 25 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان تمور وادي الدواسر، الذي تتواصل فعالياته حاليا في حديقة البلدية بالولامين تحت شعار «وادي الخير.. تموره غير».

وأوضح صالح بن جري السليس، المشرف العام على المهرجان، رئيس بلدية المحافظة، أنه جرى تخصيص أماكن داخل الحديقة للتسوق، وللأسر لعرض منتجاتهم ومن أهمها الأكلات الشعبية، والبهارات، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والأطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.

وأكد السليس، على حرص اللجنة المنظمة على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات، وتأهيل الأسر للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتهم إلى المتسوقين.

في غضون ذلك، أكدت عددٍ من المشاركات عن رضاهن عن المشاركة في المهرجان، إذ يجدن إقبالا على منتجاتهن من زوار المهرجان، فيما أفادت شيخة علي الدوسري والمتخصصة في بيع الأكلات الشعبية، أنها تجد إقبالا جيدا من مرتادي المهرجان خاصة من كبار السن من الجنسين على حد سواء خاصة المرقوق والجريش.

وأوضحت المتخصصة في المحاشي نورة محمد، أن الإقبال على ملفوف العنب يفوق المحاشي الأخرى خاصة من الفتيات في فترة المساء، بينما قالت هياء عبيد، التي تعرض في متجرها إكسسورات وملابس شعبية، إن توقيت المهرجان وقربه من الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة، جعل منتجاتها تجد إقبالا من الجمهور خاصة من الأمهات اللاتي يحرصن على اقتناء تلك الأشياء لصغيراتهن في تلك المناسبة الغالية التي يفرح بها الجميع.