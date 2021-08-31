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هذه الدول الآسيوية تدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

هذه الدول الآسيوية تدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

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هذه الدول الآسيوية تدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

هذه الدول الآسيوية تدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين
http://almnatiq.net/?p=1023226
المناطق- وكالات:

دعمت أربعة اتحادات وطنية من جنوب آسيا، مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام، معتبرة أن ذلك سيساعد على تطوير اللعبة في المنطقة.

 

وسبق أن صوت مجلس «فيفا»، مايو الماضي، لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح من المنتظر أن يواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الكبيرة في القارة.

 

ونال المقترح صوت 166 اتحادا محليا، مقابل 22 صوتا ضده. ويتطلب أي تغيير في نظام كأس العالم تصويتا من مجلس «فيفا» وكل الأعضاء وعددهم 211. وتتأهل أربعة منتخبات من الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض منتخب خامس الملحق مع منتخب من قارة أخرى.

 

وتستضيف قطر نسخة كأس العالم المقبلة في نوفمبر 2022 وستشارك بشكل تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية المتأهلة، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.

 

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن اتحادات بنجلاديش والمالديف ونيبال وسريلانكا، قالت في بيان مشترك لها الإثنين، إنها من بين 166 اتحادا وطنيا صوتت بتأييد المقرتح في مؤتمر فيفا.

 

وبررت الاتحادات الأربعة موافقتها على المقرتح بقولها: «فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة».

 

وأضافت: «أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في نحو مائة عام من نهائيات كأس العالم، بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير».

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