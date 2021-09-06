مدافع فرنسا السابق يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد غيبوبة استمرت 40 عاما

المناطق- وكالات:

أعلن ناديا باريس سان جيرمان ونيم الفرنسيان، وفاة المدافع الدولي الفرنسي جان بيير آدمز (73 عاما)، بعد حوالي 40 من تعرضه للخطأ الطبي المأساوي الذي أدى لدخوله في غيبوبة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، لفظ آدمز، أنفاسه الأخيرة بعد نحو 40 عاما من دخوله في غيبوبة بسبب خطأ طبي، حيث ظل طوال تلك الفترة يحظى بالرعاية من زوجته برناديت، قبل أن ينتهي به الحال إلى الوفاة.

وتعود القصة إلى عام 1982، حين تلقى آدمز جرعة تخدير كادت تقتله، خلال خضوعه لجراحة تقليدية في الركبة، ما تسبب له في تلف بخلايا الدماغ. وخاض آدمز، المولود في السنغال، 22 مباراة دولية مع فرنسا في سبعينات القرن الماضي، وكان يشكل ثنائيا مع ماريوس تريسور يعرف باسم الحرس الأسود.

وخلال الفترة 1970-1973، لعب النجم الفرنسي الراحل مع فريق نيم، ودافع عن ألوان باريس سان جيرمان كذلك خلال الفترة 1977-1979.