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ديوان المظالم: إلزام شركة طيران بتعويض عائلة بسبب «اتساح الحزام والمقعد»

ديوان المظالم: إلزام شركة طيران بتعويض عائلة بسبب «اتساح الحزام والمقعد»

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ديوان المظالم: إلزام شركة طيران بتعويض عائلة بسبب «اتساح الحزام والمقعد»

ديوان المظالم: إلزام شركة طيران بتعويض عائلة بسبب «اتساح الحزام والمقعد»
http://almnatiq.net/?p=1023239
محررو المناطق

نشر ديوان المظالم اليوم حكما من محكمة الاستئناف الإدارية، بإلزام شركة طيران بأن تدفع تعويضا لعائلة سعودية نظير الضرر الذي وقع عليهم أثناء سفرهم بإحدى رحلات الشركة.

وكتب ديوان المظالم علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر،  اليوم الاحد، الزم الخطوط الجوية السعودية بتعويض أسرة مدعي عن الضرر الذي لحق بعائلته أثناء سفرهم حيث تعرضت إحدي بناته عند ربط حزام المقعد لأذي نفسي ومعنوي، باتساخ يدها وملابسها، نتيجة اوساخ على المقعد والحزام.

وقال ديوان المظالم، إن اتساخ المقعد تسبب في تغيير مقعدها والتفريق بينها وبين شقيقتها في مقاعدهم.

وأضاف الديوان، أن الجهة أقرت بحدوث الواقعة مما يوجب مسؤوليتها حيث إن اتساخ بدن وملابس نجلة المدعي سبب اذي نفسي ومعنوي للأسرة.

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