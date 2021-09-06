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رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

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رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

رئيس جامعة شقراء يستقبل السفير الياباني ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1023242
محررو المناطق:

استقبل الدكتور علي بن محمد السيف، رئيس جامعة شقراء، بمكتبه صباح اليوم، الإثنين، سفير دولة اليابان لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي، والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة، إذ رحب السيف بضيوف الجامعة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال التعليم والبحث العلمي.

 

بعد ذلك، اصطحب رئيس الجامعة، فوميو إيواي ومرافقيه في جولة بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، شملت عدة مباني وكليات إضافة إلى المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما جرى تقديم عرضا تقديميا احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنسوبين والكليات، كما استمع الضيوف لشرح حول المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات، التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

 

وأشاد سفير اليابان، بما شاهده من منشآت وتجهيزات داخل الجامعة، وبما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها، وفي ختام الزيارة قدم رئيس جامعة شقراء الشكر للسفير الياباني على زيارته للجامعة.

 

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