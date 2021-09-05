ارتفاع طفيف في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545.367 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 217 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534.279 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8.585 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، عن إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة.