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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر
http://almnatiq.net/?p=1023264
المناطق - واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع أخيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

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