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أمير جازان يطّلع على سير عمل المشروعات الصحية في المنطقة

أمير جازان يطّلع على سير عمل المشروعات الصحية في المنطقة

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أمير جازان يطّلع على سير عمل المشروعات الصحية في المنطقة

أمير جازان يطّلع على سير عمل المشروعات الصحية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1023272

استقبل الأمير محمّد بن عبد العزيز بن محمّد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحّيّة بجازان عبدالرحمن بن دبيّ الحربيّ، وعدداً من مساعدي ومسؤولي الصحّة بالمنطقة.

 

واطلع الأمير محمّد بن عبد العزيز ، على عرض عن أعمال وجهود صحّة جازان والمستشفيات والمراكز التابعة لها خلال الفترة الماضية، مستمعاً لشرح عن سير العمل بمشاريع المستشفى التخصّصيّ ومستشفيات جازان العام والدرب ومراكز طبّ الأسنان والخطط التطويريّة لمستشفيات صبيا وأبو عريش ومراكز أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية النموذجية التي تم تنفيذها على مستوى المملكة ، والمهامّ والخدمات الصحّيّة المقدّمة بمحافظات المنطقة في مختلف المجالات الوقائيّة والعلاجيّة والتوعويّة والتثقيفيّة، خاصّة ما يتعلّق بعمل مراكز اللقاحات ضدّ فيروس كورونا.

 

وأشاد أمير جــازان بالنيابة بجهود الصحة ودور مركز الطب الاتصالي في المساهمة في اجراء وتنفيذ العمليات والاستشارات الطبية بمختلف المستشفيات الطرفية بالمنطقة ، موجّهاً سموّه بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيد

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