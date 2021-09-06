3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة والمتلاصقة بالرياض

محررو المناطق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن 3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة والمتلاصقة، فيما أكدت أن الدراسة التخطيطية شرط لدمج الأراضي السكنية في مدينة الرياض.

واشتطرت في الفلل المتجاورة ألا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200م2، لا يقل عرض الشارع الواقعة عليه الأرض المراد تجزئتها عن 10 أمتر، لا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة/ عن 12 مترا.

وعن الفلل المتلاصقة اشترطت ألا يقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200م2، لا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة عن 10 أمتار، بالإضافة إلى أن يكون التقسيم بخط مستقيم.

كما اشتطرت أمانة منطقة الرياض في دمج الأراضي السكنية دراسة الطلب تخطيطيًا.