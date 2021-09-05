النقل: 500% زيادة في نسبة السيدات اللاتي يعملن في مجال تطبيقات التوصيل بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=1023285
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قال صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، إن نشاط توجيه المركبات أحد الأنشطة المهمه ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي، والذي يخدم فئة كبيرة سواء من السائقين أو الركاب، لافتًا أن نشاط توجيه المركبات تُشرف علية الهيئة العامة للنقل.

وأضاف صالح الزويد، أن نشاط توجيه المركبات يهدف إلى زيادة فرص العمل في هذه المجال، وزيادة تقديم الدعم الموجه للممارسين لهذه الأنشطة بنسبة ماليه معينة تصل لـ 2400 ريال، وذلك في حالة الالتزام بتقديم عدد معين.
وأوضح، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، اليوم في شهر أغسطس 2021، نتحدث عن 31 مليون رحلة تمت من خلال 27 تطبيق مرخص داخل الممكلة.
وأضاف صالح الزويد، أننا شهدنا ارتفاعًا في عدد السائقين في هذه الرحلات بنسبة زيادة 34% من السائقين الذكور أي ما يعادل 34 ألف سائق، أما السيدات فوصلت النسبة إلى 500% أي ما يعادل 3900 سائقة سعودية، كانت تمارس هذه المهنه في هذه التطبيقات، موضحًا أن هناك مجموعة من التطبيقات حصلت على التراخيص هذه العام، كما يتم العديد من المبادرات، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للنقل مع هذه التطبيقات.

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