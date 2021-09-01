أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير عام الشركة بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي.

واستمع لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من أعمال الشركة للعام الماضي، ونمو في أعداد المشتركين والمشاريع المنفذة ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة، وتكثيف حملات التوعية للمستهلكين لترشيد الاستهلاك وبيان أثر ذلك في حماية الموارد البيئية، وتحسين نمط الحياة، مع تعريف المستفيدين بالخدمات المستحدثة والتوجه نحو تقديم الخدمات إلكترونياً.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه ووقوفه الدائم، لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.