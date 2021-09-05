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لتخفيف الأعراض.. «فايزر» تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل

لتخفيف الأعراض.. «فايزر» تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل
http://almnatiq.net/?p=1023296
المناطق - وكالات:

كشف مصدر عن اختبار شركة “فايزر” الأميركية علاج بسيط، للتخفيف من أعراض كورونا يتمثل في أقراص قائمة على حبوب منع الحمل، والتي يمكن تناولها في المنزل خلال المراحل الأولى من العدوى.

 

وقال المصدر إن الاختبارات دخلت مرحلتها الثانية، حيث تم إعطاء المشاركين أقراص حبوب منع الحمل، والتي يمكن تناولها في المنزل خلال المراحل الأولى من العدوى.

 

ويسمى الدواء “PF-07321332″، وينتمي إلى فئة العلاجات المضادة للفيروسات، المعروفة باسم مثبطات الأنزيم البروتيني، حسب ما كشف موقع “نيو أطلس”.

 

وقالت “فايزر” في بيان: “مثبطات الأنزيم البروتيني، مثل PF-07321332، مصممة لمنع نشاط إنزيم البروتياز الرئيسي الذي يحتاجه فيروس كورونا للانتشار والتكاثر”.

 

وأضافت: “من المتوقع أن يساعد إعطاء جرعة منخفضة من ريتونافير في إبطاء التكاثر أو توقيفها بشكل نهائي”.

 

ومن المنتظر أن يتم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، تسجيل 3000 شخص للتطوع للاختبارات.

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