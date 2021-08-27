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الربيعة يبحث مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل التعاون

الربيعة يبحث مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل التعاون

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الربيعة يبحث مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل التعاون

الربيعة يبحث مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل التعاون
http://almnatiq.net/?p=1023312
المناطق - واس:

استقبل المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية وسبل تطويرها فيما يخدم العمل الإنساني.

وأبرز الدكتور الربيعة للوفد الأمريكي الزائر الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينًا أن مشروعات المركز وصلت إلى 69 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشروعات.

وأشادت مارتينا بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

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