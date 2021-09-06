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«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: ارتفاع نسبة الرطوبة.. وهطول أمطار رعدية بـ5 مناطق بالمملكة

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«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: ارتفاع نسبة الرطوبة.. وهطول أمطار رعدية بـ5 مناطق بالمملكة

«الأرصاد» تعلن طقس الثلاثاء: ارتفاع نسبة الرطوبة.. وهطول أمطار رعدية بـ5 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1023315
أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث تشهد مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، وفق ما جاء في تقريره، ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، فقد أوضح “الوطني للأرصاد”، أن يشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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