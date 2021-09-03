هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية للفاتورة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبات المرحلتين الأولى والثانية للفاتورة الإلكترونية وذلك مع تبقي 3 أشهر على تطبيقها.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ 4 ديسمر 2021 ، فيما تبدأ المرحلة الثانية 1 يناير، 2023 على مراحل.
وتضمن المتطلبات تركيب أو تحديث نظام الفوترة، إضافة رمز الاستجابة السريعة(or-(code على الفاتورة، إضافة عنوان الفاتورة ، إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري، إذا كان مسجل في ضريبة القيمة المضافة.
كا شملت المتطلبات إصدار الفاتورة بصيغة ( xmlpdfa-3) وذلك بشكل اختياري، خصائص منع التعلاب، الخصائص التقنية الأخرى مثل رقم التعريف الموحد عالميا، الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.
مع تبقي 3 أشهر على بداية التطبيق الإلزامي.. تعرّف على متطلبات المرحلتين الأولى والثانية لـ #فاتورة.#الفوترة_الإلكترونية#زاتكا pic.twitter.com/bGtF3NmIzV
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 6, 2021
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