هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية للفاتورة الإلكترونية

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبات المرحلتين الأولى والثانية للفاتورة الإلكترونية وذلك مع تبقي 3 أشهر على تطبيقها.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ 4 ديسمر 2021 ، فيما تبدأ المرحلة الثانية 1 يناير، 2023 على مراحل.

وتضمن المتطلبات تركيب أو تحديث نظام الفوترة، إضافة رمز الاستجابة السريعة(or-(code على الفاتورة، إضافة عنوان الفاتورة ، إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري، إذا كان مسجل في ضريبة القيمة المضافة.

كا شملت المتطلبات إصدار الفاتورة بصيغة ( xmlpdfa-3) وذلك بشكل اختياري، خصائص منع التعلاب، الخصائص التقنية الأخرى مثل رقم التعريف الموحد عالميا، الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.